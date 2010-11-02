Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 07:31
Re: Альфа-Банк
Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:12
Re: Альфа-Банк
А почему 88, а не 60?
Додано: Нед 29 кві, 2018 08:48
Re: Альфа-Банк
Эко, 3.5% от задолжности.
Размер имеет значение.
Додано: Нед 29 кві, 2018 09:18
Уже и сюда добрались
05:24 29.04.2018
Додано: Нед 29 кві, 2018 10:35
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:12
Додано: Нед 29 кві, 2018 11:17
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:20
офлайн операции по викенду в будни 1%
что при дебетной карте просто смешно. купив простой картой с грейсом можно больше получить закинув деньги на депошку.
это онлайн операции всегда 2% что тоже не шибко выгодно если за свои.
ЗЫ
внимательней читайте условия кешбека по викенду. не знаю где вы увидели 2% в будни на все и везде.
для справки. на депозите за месяц капает 1,15%.
не вводите людей в заблуждение
2% только за инет дают каждый день.
Додано: Нед 29 кві, 2018 12:57
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