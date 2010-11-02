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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5594559555965597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 13:53

  2XL написав:Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?

в течении 25 дней вам нужно будет погасить всю сумму грейса.
а это то что вы не погасили в РД + докинутые проценты с рассрочками.
после РД у вас должна быть красная сумма в МАБе.
от ее и нужно полностью погасить в течении 25 дней.
а в следующий РД все прально - нужно гасится в ноль.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:34

  Vorlon написав:Уже и сюда добрались :mrgreen:

0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94

05:24 29.04.2018

Чё это? За не пользование?
mihasik
 
Повідомлень: 248
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 14:54

  mihasik написав:
  Vorlon написав:Уже и сюда добрались :mrgreen:

0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94

05:24 29.04.2018

Чё это? За не пользование?

Мошеники!!!
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:50

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:не знаю где вы увидели 2% в будни на все и везде.

..ну что не понятно? 2% на любую (торговую) операцию в интернете в любой день . на любой товар , по любой категории ( МСС ), за любые деньги (и кредитные и свои) а Алла что там дает ? выборочно - АЗС и супермаркеты и грязными ...по ресторанам я так уж часто не хожу чтобы это было интересно , но если да-то использую конечно 5% ).
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-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 19:54

Re: Альфа-Банк

Много ты платишь в инете? По любой категории всегда 2% - тоже бабка надвое гадала.
Кстати сирожа опять скрысил себе на пирожене % на остаток по викенду? Или когда они должны упасть?
Среди апреля дали 2 копейки как подачку.
alex_b
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 21:55

Re: Альфа-Банк

... много..) я ж сказал любые ( но торговые) . Изменен порядок начисления на остаток ..держать впрок на карте свои не имеет смысла , лучше заводить перед оплатой.
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлень: 6712
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:18

  -VICTOR- написав:
  mephala написав:не знаю где вы увидели 2% в будни на все и везде.

..ну что не понятно? 2% на любую (торговую) операцию в интернете в любой день . на любой товар , по любой категории ( МСС ), за любые деньги (и кредитные и свои) а Алла что там дает ? выборочно - АЗС и супермаркеты и грязными ...по ресторанам я так уж часто не хожу чтобы это было интересно , но если да-то использую конечно 5% ).

торговыми называть принято операции совершаемые в оффлайновой сети.
и вы так часто ходите по инетам? я чаще рассчитываюсь картой в оффлайне.
кстати ассортимент кредиток аллы на максимке не заканчивается.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 22:51

SMS vs. Push

Переключать на пуш отдельно по каждой карте с подписью кодом? Интересно какой гений придумал этот занятный квест.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:15

Esq
А как должно быть? На всех сразу? Например, зачем не push на двух картах Ультры вместо бесплатных СМС? :o

Это только для кредиток IMNSHO.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 кві, 2018 23:20

  Vorlon написав:Esq
А как должно быть? На всех сразу? Например, зачем не push на двух картах Ультры вместо бесплатных СМС? :o

Это только для кредиток IMNSHO.


Пуш на ультре станет нужен когда вскоре Альфа-чек станет платным и там. Раз уже Альфа выгоняет всех на push таким экстравагантным образом, то, да, можно было бы хотя бы все карты вместе, или хотя бы все кредитки вместе перевести.

Но нет же: мы ничего делать не будем, переводите сами, а не переведёте, так мы начнем вас общипывать. Крохоборы!

И потом это теперь выходит, что уведомления параллельно идут по уже трем каналам: и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.
Esq
 
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