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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 кві, 2018 13:53
2XL написав:
Мои выходные не совпадают с государственными, прощелкал РД (завтра). Проспонсировал коллектив на 88 грн )
Дальше по обычной схеме: через 23 дня рассрочки и через 30 в ноль? Или промежуточно дровишек подкинуть?
в течении 25 дней вам нужно будет погасить всю сумму грейса.
а это то что вы не погасили в РД + докинутые проценты с рассрочками.
после РД у вас должна быть красная сумма в МАБе.
от ее и нужно полностью погасить в течении 25 дней.
а в следующий РД все прально - нужно гасится в ноль.
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mephala
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Додано: Нед 29 кві, 2018 14:34
Vorlon написав:
Уже и сюда добрались
0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94
05:24 29.04.2018
Чё это? За не пользование?
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mihasik
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Додано: Нед 29 кві, 2018 14:54
mihasik написав: Vorlon написав:
Уже и сюда добрались
0941432435:
Vasha kartka zablokovana reglamentom banku na 62 dni:info-centr Alfa-Bank: 044-332-96-87, 066-690-60-54,094-143-24-94
05:24 29.04.2018
Чё это? За не пользование?
Мошеники!!!
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anikola13
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:50
mephala написав:
не знаю где вы увидели 2% в будни на все и везде.
..ну что не понятно? 2% на любую (торговую) операцию в интернете в любой день . на любой товар , по любой категории ( МСС ), за любые деньги (и кредитные и свои) а Алла что там дает ? выборочно - АЗС и супермаркеты и грязными ...по ресторанам я так уж часто не хожу чтобы это было интересно , но если да-то использую конечно 5% ).
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-VICTOR-
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Додано: Нед 29 кві, 2018 19:54
Много ты платишь в инете? По любой категории всегда 2% - тоже бабка надвое гадала.
Кстати сирожа опять скрысил себе на пирожене % на остаток по викенду? Или когда они должны упасть?
Среди апреля дали 2 копейки как подачку.
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alex_b
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Додано: Нед 29 кві, 2018 21:55
... много..) я ж сказал любые ( но торговые) . Изменен порядок начисления на остаток ..держать впрок на карте свои не имеет смысла , лучше заводить перед оплатой.
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Додано: Нед 29 кві, 2018 22:18
-VICTOR- написав: mephala написав:
не знаю где вы увидели 2% в будни на все и везде.
..ну что не понятно? 2% на любую (торговую) операцию в интернете в любой день . на любой товар , по любой категории ( МСС ), за любые деньги (и кредитные и свои) а Алла что там дает ? выборочно - АЗС и супермаркеты и грязными ...по ресторанам я так уж часто не хожу чтобы это было интересно , но если да-то использую конечно 5% ).
торговыми называть принято операции совершаемые в оффлайновой сети.
и вы так часто ходите по инетам? я чаще рассчитываюсь картой в оффлайне.
кстати ассортимент кредиток аллы на максимке не заканчивается.
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mephala
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Додано: Нед 29 кві, 2018 22:51
Переключать на пуш отдельно по каждой карте с подписью кодом? Интересно какой гений придумал этот занятный квест.
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Esq
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Додано: Нед 29 кві, 2018 23:15
Esq
А как должно быть? На всех сразу? Например, зачем не push на двух картах Ультры вместо бесплатных СМС?
Это только для кредиток IMNSHO.
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Vorlon
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Додано: Нед 29 кві, 2018 23:20
Vorlon написав:Esq
А как должно быть? На всех сразу? Например, зачем не push на двух картах Ультры вместо бесплатных СМС?
Это только для кредиток IMNSHO.
Пуш на ультре станет нужен когда вскоре Альфа-чек станет платным и там. Раз уже Альфа выгоняет всех на push таким экстравагантным образом, то, да, можно было бы хотя бы все карты вместе, или хотя бы все кредитки вместе перевести.
Но нет же: мы ничего делать не будем, переводите сами, а не переведёте, так мы начнем вас общипывать. Крохоборы!
И потом это теперь выходит, что уведомления параллельно идут по уже трем каналам: и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.
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Esq
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