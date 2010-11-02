RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5595559655975598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:32

Re: Альфа-Банк

  Esq написав:и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.

кожен пуш має мати поп

коли вводять?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1956
З нами з: 01.06.14
Подякував: 154 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

  greenozon написав:
  Esq написав:и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.

кожен пуш має мати поп

коли вводять?


По кредитке уже с 29 числа грозились брать бабки, если прозевал и не переключился. По дебетовым вроде еще не лютуют пока.
Esq
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 18.08.06
Подякував: 385 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31

Свв в мобайл

Выпилили управление проверкой свв из мобайла окончательно
curiousobro
 
Повідомлень: 941
З нами з: 21.07.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5595559655975598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 987, 988, 989
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9886 1420826
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 22:00
lubopytnaya
Банк Глобус 1 ... 325, 326, 327
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3260 444625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 21:29
greenozon
Банк Альянс 1 ... 9, 10, 11
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
102 16734
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 кві, 2018 21:23
greenozon
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6154)
01.05.2018 00:56
"Eurocon" (5)
30.04.2018 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.