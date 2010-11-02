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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:32
Esq написав:
и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.
кожен пуш має мати поп
коли вводять?
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greenozon
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
greenozon написав: Esq написав:
и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.
кожен пуш має мати поп
коли вводять?
По кредитке уже с 29 числа грозились брать бабки, если прозевал и не переключился. По дебетовым вроде еще не лютуют пока.
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Esq
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31
Выпилили управление проверкой свв из мобайла окончательно
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curiousobro
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