кожен пуш має мати поп
коли вводять?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:32
Re: Альфа-Банк
+50грн !
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Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21
Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31
Свв в мобайл
Выпилили управление проверкой свв из мобайла окончательно
Додано: Вів 01 тра, 2018 08:19
Если Максимкой не пользоваться пару месяцев, будет какая~то комиссия?
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:25
Re: Альфа-Банк
Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги. Хочешь себе головняк придумать - открой карту от альфы. То они страховку втихаря списываю месяцами, хотя она отключена при открытии, то сроки погашения сотрут и пропустишь нужную дату с оплатой %, то платежи возвращают через несколько недель и ты влетаешь на штраф и пень; при оплате первым делом подсовывают карты кредитные а не дебетные в приложении; еще и платеж нельзя отменить если допущена ошибка.. Вывод для себя - закрыть все продукты у них по максимуму
$$$$$$$$$
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:41
Додано: Вів 01 тра, 2018 11:53
Re: Альфа-Банк
Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь.. а на штраф нет. Дорогое выходит обслуживание, не стоит того для меня
$$$$$$$$$
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:18
Re: Альфа-Банк
Сейчас досмеюсь с шутки и сразу пойду..
$$$$$$$$$
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50
тут писали что когда альфа переходила с смс о 3-х месячной рассрочке на смсы о 6-ти месячной расрочке, то эти первые-тестовые расрочки на 6м типа как бесплатны и в смс про комисию ничего написано небыло
просмотрел выписку - взяли таки комисию
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