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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5596559755985599>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:32

Re: Альфа-Банк

  Esq написав:и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.

кожен пуш має мати поп

коли вводять?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:21

  greenozon написав:
  Esq написав:и SMS, и Viber, и push. Офигеть как удобно.

кожен пуш має мати поп

коли вводять?


По кредитке уже с 29 числа грозились брать бабки, если прозевал и не переключился. По дебетовым вроде еще не лютуют пока.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 23:31

Свв в мобайл

Выпилили управление проверкой свв из мобайла окончательно
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 08:19

Если Максимкой не пользоваться пару месяцев, будет какая~то комиссия?
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:25

Re: Альфа-Банк

Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги. Хочешь себе головняк придумать - открой карту от альфы. То они страховку втихаря списываю месяцами, хотя она отключена при открытии, то сроки погашения сотрут и пропустишь нужную дату с оплатой %, то платежи возвращают через несколько недель и ты влетаешь на штраф и пень; при оплате первым делом подсовывают карты кредитные а не дебетные в приложении; еще и платеж нельзя отменить если допущена ошибка.. Вывод для себя - закрыть все продукты у них по максимуму
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:41

  jokk написав:то платежи возвращают через несколько недель и ты влетаешь на штраф и пень

А можно грязные подробности по этому пункту?

У меня еще ни разу не было прокола в платежах, может что-то новое у Аллы появилось.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 11:53

Re: Альфа-Банк

Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь.. а на штраф нет. Дорогое выходит обслуживание, не стоит того для меня
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jokk
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:13

мудрое решение.
но закрывают вроде а банке, а не на финанс.уа
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:18

Re: Альфа-Банк

Сейчас досмеюсь с шутки и сразу пойду..
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jokk
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:50

  jokk написав:Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги.
тут писали что когда альфа переходила с смс о 3-х месячной рассрочке на смсы о 6-ти месячной расрочке, то эти первые-тестовые расрочки на 6м типа как бесплатны и в смс про комисию ничего написано небыло

просмотрел выписку - взяли таки комисию
J
 
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