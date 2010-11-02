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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 тра, 2018 12:54
jokk написав:
Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:17
J написав: jokk написав:
Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги.
тут писали что когда альфа переходила с смс о 3-х месячной рассрочке на смсы о 6-ти месячной расрочке, то эти первые-тестовые расрочки на 6м типа как бесплатны и в смс про комисию ничего написано небыло
просмотрел выписку - взяли таки комисию
Пересмотрел - не взяли
Щось мені з ТАС "щастить"
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Додано: Вів 01 тра, 2018 13:18
Asdушный написав: jokk написав:
Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками
Это да.
Пользуюсь taxer.ua, чтобы делать правильную платежку, там всегда актуальные реквизиты.
ЗЫ
Кстати сейчас у ЧП есть просто шикарная возможность контролировать приход своих денег в бюджет через кабинет плательщика.
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