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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5596559755985599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:54

  jokk написав:Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:17

  J написав:
  jokk написав:Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги.
тут писали что когда альфа переходила с смс о 3-х месячной рассрочке на смсы о 6-ти месячной расрочке, то эти первые-тестовые расрочки на 6м типа как бесплатны и в смс про комисию ничего написано небыло

просмотрел выписку - взяли таки комисию

Пересмотрел - не взяли
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:18

  Asdушный написав:
  jokk написав:Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками :)


Это да.
Пользуюсь taxer.ua, чтобы делать правильную платежку, там всегда актуальные реквизиты.

ЗЫ
Кстати сейчас у ЧП есть просто шикарная возможность контролировать приход своих денег в бюджет через кабинет плательщика.
curiousobro
 
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  #<1 ... 5596559755985599
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