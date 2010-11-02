Додано: Сер 02 тра, 2018 12:39

Asdушный

Проблема у Альфы существует, не раз уже обсуждалась.

СЭП здесь не вполне традиционный. Его шлют через транзитник. В результате отправитель не клиент, а банк, а в назначении платежа каша из того, что написал клиент и того, что добавил туда банк для идентификации плательщика. Не всегда все помещается. Автоматические разборщики бюджетных платежей имеют полное право не справляться с этой кашей, для и у людей при ручном разборе это не всегда получается с первого раза.

Бесплатный СЭП Альфы удобно использовать для перечисления на собственные счета в других банках. Для всех остальных платежей лучше использовать СЭП в других банках.