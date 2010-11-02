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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5597559855995600>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 12:54

  jokk написав:Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:17

  J написав:
  jokk написав:Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги.
тут писали что когда альфа переходила с смс о 3-х месячной рассрочке на смсы о 6-ти месячной расрочке, то эти первые-тестовые расрочки на 6м типа как бесплатны и в смс про комисию ничего написано небыло

просмотрел выписку - взяли таки комисию

Пересмотрел - не взяли
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 01 тра, 2018 13:18

  Asdушный написав:
  jokk написав:Лично у меня три раза есв ушло и вернулось через пару недель. Штраф 1500грн за неуплату. Стер шаблон и заполнил по новой. Когда платежка уходит и написано платеж прошел успешно - на это рассчитываешь..
Если я написал на письме неправильный адрес и бросил его в ящик, то как бы и на что бы я не рассчитывал - оно вернется ко мне, а не попадет к адресату. И тут не на почтовую службу пенять надо... Особенно если адресат - бюджет, со своими требованиями заполнения и прочими заморочками :)


Это да.
Пользуюсь taxer.ua, чтобы делать правильную платежку, там всегда актуальные реквизиты.

ЗЫ
Кстати сейчас у ЧП есть просто шикарная возможность контролировать приход своих денег в бюджет через кабинет плательщика.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 10:46

  jokk написав:Альфа откровенно за..ла постоянным разводом на деньги. Хочешь себе головняк придумать - открой карту от альфы. То они страховку втихаря списываю месяцами, хотя она отключена при открытии, то сроки погашения сотрут и пропустишь нужную дату с оплатой %, то платежи возвращают через несколько недель и ты влетаешь на штраф и пень; при оплате первым делом подсовывают карты кредитные а не дебетные в приложении; еще и платеж нельзя отменить если допущена ошибка.. Вывод для себя - закрыть все продукты у них по максимуму

jokk, добрый день. Если списания выполнены по вине банка, то мы компенсируем потери клиента. Вы обращались с претензиями в банк по описанным ситуациям?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 11:57

Alfa_Bank у меня в апреле была подобная ситуация. Собирался продавать гараж, зараннее побывал у нотариуса и она проверила доки а заодно выписала счет для оплаты подоходного налога. Поскольку у Аллы оплата по реквизитам бесплатна, то я оплатил через мой альфа-банк, затем пошел в отделение и поставил штампик, все вроде ок... но в конце месяца деньги вернулись, хорошо что это не ЕСВ а то бы штрафа не избежать
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:24

  yuluk написав:но в конце месяца деньги вернулись
Что же вы половину истории только рассказываете? А реквизиты, которые вам дал нотариус и свою платежку с правильными реквизитами вы теперь сверили? :)
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 12:39

Asdушный
Проблема у Альфы существует, не раз уже обсуждалась.
СЭП здесь не вполне традиционный. Его шлют через транзитник. В результате отправитель не клиент, а банк, а в назначении платежа каша из того, что написал клиент и того, что добавил туда банк для идентификации плательщика. Не всегда все помещается. Автоматические разборщики бюджетных платежей имеют полное право не справляться с этой кашей, для и у людей при ручном разборе это не всегда получается с первого раза.
Бесплатный СЭП Альфы удобно использовать для перечисления на собственные счета в других банках. Для всех остальных платежей лучше использовать СЭП в других банках.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:13

Добрый день Alfa_Bank
Скажите пожалуйста, если открыть ультру в грн и долларе, то можно ли к долларовой карте оформить доп. карту? и подскажите сколько это будет
стоить( раньше кажется лишняя допка стоила 300 грн) Спасибо
Востаннє редагувалось Кассандра в Сер 02 тра, 2018 13:14, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 13:14

Re: Альфа-Банк

Не знаю. У меня с оплатой ЕСВ через МАБ всё успешно.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:10

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank
Скажите пожалуйста, если открыть ультру в грн и долларе, то можно ли к долларовой карте оформить доп. карту? и подскажите сколько это будет
стоить( раньше кажется лишняя допка стоила 300 грн) Спасибо

Кассандра, добрый день. Да, можно. Согласно п. 11 Тарифов стоимость 14 usd.
Alfa_Bank
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