Поддерживаю, платил с аллы в апреле ЕСВ, платеж пришел вовремя, и да всем рекомендую контроллировать налоговые платежи через электронный кабинет на сайте налоговой.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 14:11
Додано: Сер 02 тра, 2018 14:53
Re: Альфа-Банк
А чего вдруг вчера в вечерних новостях по Интеру во время сюжета про то как тяжело живется российским банкам в Украине - постоянно Альфа-Банк показывали?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:13
Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:19
вторая половина отличается от вашей, я сверил еще раз свою платежку с теми реквизитами, что напечатала нотариус, отклонений нет (( но деньги вернулись
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:30
Не рискуйте, потому что 5 мая в этом году - рабочий день. Оплатите 3-го - проведётся по счёту 5-го., т.е. чтобы не попасть на рко в 60 грн нужно будет сразу 5-го числа и гаситься, а оно вам надо?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:45
При расчете картой екомаркет есть ли ограничение на максимальный кешбек в месяц?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:50
Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?
Додано: Сер 02 тра, 2018 15:52
Оформлять рассрочку под РД стремно. У коллег тут были случаи, что переводилось, но, одновременно, та же сумма попадала в обязательный платеж следующего месяца.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57
Это известный под.б от аллы.
Чтобы смело переходить через РД - нужно иметь 2 карты с нормальной разницей между РД (у меня 15 дней)
То есть начинается у первой РД - начинаешь использовать ее.
Дошел до РД другой карты - начинаешь использовать другую.
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
Додано: Сер 02 тра, 2018 16:04
Да нормальная карта - просто к ней надо привыкнуть. 4-го мая уже можете смело рассчитываться, держа руку на пульсе ну т.е. почитывая форум. Потому что Постернак тоже не дремлет Ну и оплату под рассрочку тоже раньше 4-го в этом месяце не стоит. Потому что если сумма спишется 5-м, а рассрочку не успеют оформить, то может быть попадание на рко. Оф пред даже гасить карту не рекомендует в день биллинга - грит, что в данной ситуации банк не будет нести ответственности, если будут проблемы с распределением средств по счету в рд. Резюмируем - в вашем случае все телодвижения начинать с 4-го числа и всё должно быть хорошо
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