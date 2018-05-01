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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5597559855995600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:11

  cdj2 написав:Не знаю. У меня с оплатой ЕСВ через МАБ всё успешно.

Поддерживаю, платил с аллы в апреле ЕСВ, платеж пришел вовремя, и да всем рекомендую контроллировать налоговые платежи через электронный кабинет на сайте налоговой.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 14:53

Re: Альфа-Банк

А чего вдруг вчера в вечерних новостях по Интеру во время сюжета про то как тяжело живется российским банкам в Украине - постоянно Альфа-Банк показывали?
goodraizer
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:13

Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:19

  Asdушный написав:
  yuluk написав:но в конце месяца деньги вернулись
Что же вы половину истории только рассказываете? А реквизиты, которые вам дал нотариус и свою платежку с правильными реквизитами вы теперь сверили? :)

вторая половина отличается от вашей, я сверил еще раз свою платежку с теми реквизитами, что напечатала нотариус, отклонений нет (( но деньги вернулись
yuluk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:30

  mihasik написав:Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?

Не рискуйте, потому что 5 мая в этом году - рабочий день. Оплатите 3-го - проведётся по счёту 5-го., т.е. чтобы не попасть на рко в 60 грн нужно будет сразу 5-го числа и гаситься, а оно вам надо? :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:45

При расчете картой екомаркет есть ли ограничение на максимальный кешбек в месяц?
DarkBobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:50

  Кассандра написав:
  mihasik написав:Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?

Не рискуйте, потому что 5 мая в этом году - рабочий день. Оплатите 3-го - проведётся по счёту 5-го., т.е. чтобы не попасть на рко в 60 грн нужно будет сразу 5-го числа и гаситься, а оно вам надо? :wink:

Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:52

  mihasik написав:Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?

Оформлять рассрочку под РД стремно. У коллег тут были случаи, что переводилось, но, одновременно, та же сумма попадала в обязательный платеж следующего месяца.
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wig
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 15:57

  mihasik написав:Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?

Это известный под.б от аллы.
Чтобы смело переходить через РД - нужно иметь 2 карты с нормальной разницей между РД (у меня 15 дней)
То есть начинается у первой РД - начинаешь использовать ее.
Дошел до РД другой карты - начинаешь использовать другую.

Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:04

  mihasik написав:Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?

Да нормальная карта - просто к ней надо привыкнуть. 4-го мая уже можете смело рассчитываться, держа руку на пульсе ну т.е. почитывая форум. Потому что Постернак тоже не дремлет :wink: Ну и оплату под рассрочку тоже раньше 4-го в этом месяце не стоит. Потому что если сумма спишется 5-м, а рассрочку не успеют оформить, то может быть попадание на рко. Оф пред даже гасить карту не рекомендует в день биллинга - грит, что в данной ситуации банк не будет нести ответственности, если будут проблемы с распределением средств по счету в рд. Резюмируем - в вашем случае все телодвижения начинать с 4-го числа и всё должно быть хорошо
Кассандра
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