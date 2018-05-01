Додано: Сер 02 тра, 2018 16:04

mihasik написав: Да,уж, ну и карта...

Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?

Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или

Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца? Да,уж, ну и карта...Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? ИлиРассрочка тоже попадет в рд этого месяца?

Да нормальная карта - просто к ней надо привыкнуть. 4-го мая уже можете смело рассчитываться, держа руку на пульсе ну т.е. почитывая форум. Потому что Постернак тоже не дремлетНу и оплату под рассрочку тоже раньше 4-го в этом месяце не стоит. Потому что если сумма спишется 5-м, а рассрочку не успеют оформить, то может быть попадание на рко. Оф пред даже гасить карту не рекомендует в день биллинга - грит, что в данной ситуации банк не будет нести ответственности, если будут проблемы с распределением средств по счету в рд. Резюмируем - в вашем случае все телодвижения начинать с 4-го числа и всё должно быть хорошо