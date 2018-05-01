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Альфа-Банк
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:47
curiousobro написав:
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 16:57
DarkBobo написав:
При расчете картой екомаркет есть ли ограничение на максимальный кешбек в месяц?
DarkBobo, добрый вечер. Максимальная сумма выплат от Альфа-Банка 500 грн. в месяц, в перевод на бонусы Эко-Маркета - это 50 000 бонусов.
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:10
curiousobro написав: mihasik написав:
Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?
Это известный под.б от аллы.
Чтобы смело переходить через РД - нужно иметь 2 карты с нормальной разницей между РД (у меня 15 дней)
То есть начинается у первой РД - начинаешь использовать ее.
Дошел до РД другой карты - начинаешь использовать другую.
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
2 максимум дают или просто две разных от альфы?
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Додано: Сер 02 тра, 2018 17:12
Vorlon написав: curiousobro написав:
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.
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mihasik
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Додано: Сер 02 тра, 2018 18:03
mihasik написав: Vorlon написав: curiousobro написав:
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.
После того, как понял одну - кол-во почти не важно. Иногда бывают акции, когда не подождешь и не распланируешь, а рассрочку хочется.
На все банки уходит ровно 15 минут после ЗП, чтобы расчитать бюджет и раскидать нужные напоминалки по календарю на месяц вперед и забыть о слежении до следующей ЗП
В памяти ничего не надо держать, делегируйте всё держание календарю гугля на смарте. Даже если смарт полетит - перелогинились на новом и вуаля, поехали дальше.
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curiousobro
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