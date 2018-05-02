curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
mihasik написав:Да,уж, ну и карта... Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет? Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?
Это известный под.б от аллы. Чтобы смело переходить через РД - нужно иметь 2 карты с нормальной разницей между РД (у меня 15 дней) То есть начинается у первой РД - начинаешь использовать ее. Дошел до РД другой карты - начинаешь использовать другую.
Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.
curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.
А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.
После того, как понял одну - кол-во почти не важно. Иногда бывают акции, когда не подождешь и не распланируешь, а рассрочку хочется.
На все банки уходит ровно 15 минут после ЗП, чтобы расчитать бюджет и раскидать нужные напоминалки по календарю на месяц вперед и забыть о слежении до следующей ЗП
В памяти ничего не надо держать, делегируйте всё держание календарю гугля на смарте. Даже если смарт полетит - перелогинились на новом и вуаля, поехали дальше.
После того, как понял одну - кол-во почти не важно. Иногда бывают акции, когда не подождешь и не распланируешь, а рассрочку хочется.
На все банки уходит ровно 15 минут после ЗП, чтобы расчитать бюджет и раскидать нужные напоминалки по календарю на месяц вперед и забыть о слежении до следующей ЗП
В памяти ничего не надо держать, делегируйте всё держание календарю гугля на смарте. Даже если смарт полетит - перелогинились на новом и вуаля, поехали дальше.[/quote] пора таким умным строем в три ряда. Не бывает одинаковых ситуаций,тем более условия в банках меняются и банк не всегда играет по правилам
Активным пользователям пригодится: кешбек выплатили по двум Махи и Ворлд картам 700грн. Т.е. ограничение в 500(грязными) действует на один счет. В принципе это есть в условиях: https://alfabank.ua/upload/living_for_t ... 2.2017.pdf, но как то коряво написано. Имел сомнения.
Сибарит написав:Asdушный Проблема у Альфы существует, не раз уже обсуждалась. СЭП здесь не вполне традиционный. Его шлют через транзитник. В результате отправитель не клиент, а банк, а в назначении платежа каша из того, что написал клиент и того, что добавил туда банк для идентификации плательщика. Не всегда все помещается. Автоматические разборщики бюджетных платежей имеют полное право не справляться с этой кашей, для и у людей при ручном разборе это не всегда получается с первого раза. Бесплатный СЭП Альфы удобно использовать для перечисления на собственные счета в других банках. Для всех остальных платежей лучше использовать СЭП в других банках.
Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника: