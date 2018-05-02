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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5599560056015602>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:47

  curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.

А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 16:57

  DarkBobo написав:При расчете картой екомаркет есть ли ограничение на максимальный кешбек в месяц?

DarkBobo, добрый вечер. Максимальная сумма выплат от Альфа-Банка 500 грн. в месяц, в перевод на бонусы Эко-Маркета - это 50 000 бонусов.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:10

  curiousobro написав:
  mihasik написав:Да,уж, ну и карта...
Т.е. получается,чтоб не попадать на 60грн, со 2~го по 4~е число,в моём случае,расчитываться альфой смысла никакого нет?
Ну кроме сумм свыше 1000грн, которые можно перевести в рассрочку, я правильно понимаю? Или
Рассрочка тоже попадет в рд этого месяца?

Это известный под.б от аллы.
Чтобы смело переходить через РД - нужно иметь 2 карты с нормальной разницей между РД (у меня 15 дней)
То есть начинается у первой РД - начинаешь использовать ее.
Дошел до РД другой карты - начинаешь использовать другую.

Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.

2 максимум дают или просто две разных от альфы?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 17:12

  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.

А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.

Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:03

  mihasik написав:
  Vorlon написав:
  curiousobro написав:Тогда и не нужно заморачиваться с переходом через РД.

А с дополнительной картой типа мороки нет совсем? Другая РД, лишний платёж, лишняя карта. Лично я предпочту потерпеть несколько дней в месяц и не пользоваться перед РД картой Альфы. Крупную покупку обычно всегда можно отложить на это время. В совсем-совсем крайнем случае заплачу кредиткой другого банка.

Согласен, тут с одной бы не .... а так за второй ещё следить, тем более если ещё есть карты других банков, сложно всё удержать в памяти.


После того, как понял одну - кол-во почти не важно. Иногда бывают акции, когда не подождешь и не распланируешь, а рассрочку хочется.

На все банки уходит ровно 15 минут после ЗП, чтобы расчитать бюджет и раскидать нужные напоминалки по календарю на месяц вперед и забыть о слежении до следующей ЗП :)

В памяти ничего не надо держать, делегируйте всё держание календарю гугля на смарте. Даже если смарт полетит - перелогинились на новом и вуаля, поехали дальше.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 18:53

После того, как понял одну - кол-во почти не важно. Иногда бывают акции, когда не подождешь и не распланируешь, а рассрочку хочется.

На все банки уходит ровно 15 минут после ЗП, чтобы расчитать бюджет и раскидать нужные напоминалки по календарю на месяц вперед и забыть о слежении до следующей ЗП :)

В памяти ничего не надо держать, делегируйте всё держание календарю гугля на смарте. Даже если смарт полетит - перелогинились на новом и вуаля, поехали дальше.[/quote] пора таким умным строем в три ряда. Не бывает одинаковых ситуаций,тем более условия в банках меняются и банк не всегда играет по правилам
никому не верю
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 20:06

Re: Альфа-Банк

Активным пользователям пригодится: кешбек выплатили по двум Махи и Ворлд картам 700грн. Т.е. ограничение в 500(грязными) действует на один счет. В принципе это есть в условиях: https://alfabank.ua/upload/living_for_t ... 2.2017.pdf, но как то коряво написано. Имел сомнения.
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Повідомлення Додано: Сер 02 тра, 2018 22:38

Re: Альфа-Банк

Сибарит написав:Asdушный
Проблема у Альфы существует, не раз уже обсуждалась.
СЭП здесь не вполне традиционный. Его шлют через транзитник. В результате отправитель не клиент, а банк, а в назначении платежа каша из того, что написал клиент и того, что добавил туда банк для идентификации плательщика. Не всегда все помещается. Автоматические разборщики бюджетных платежей имеют полное право не справляться с этой кашей, для и у людей при ручном разборе это не всегда получается с первого раза.
Бесплатный СЭП Альфы удобно использовать для перечисления на собственные счета в других банках. Для всех остальных платежей лучше использовать СЭП в других банках.
Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника:Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:00

  mihasik написав:2 максимум дают или просто две разных от альфы?

mihasik, доброе утро. Можно получить и две карты Максимум.
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:05

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Мы на днях сняли депо более $1500 с Ультры без всяких лимитов и комисс


Куди мігруєте?
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