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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5599560056015602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:41

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника:

Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:55

  cdj2 написав: Вот что светится у приёмника:Зображення

что это за белый квадрат ?
J
 
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