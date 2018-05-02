Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:41
Re: Альфа-Банк
Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:55
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