Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:41
Re: Альфа-Банк
Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:55
Додано: Чет 03 тра, 2018 10:12
скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:03
Так я же написал - сверить с правильными реквизитами...
Додано: Чет 03 тра, 2018 11:04
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
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