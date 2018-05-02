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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5599560056015602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:41

Re: Альфа-Банк

  cdj2 написав:Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника:

Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы :(
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 09:55

  cdj2 написав: Вот что светится у приёмника:Зображення

что это за белый квадрат ?
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:12

скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:03

  yuluk написав:
  Asdушный написав:
  yuluk написав:но в конце месяца деньги вернулись
Что же вы половину истории только рассказываете? А реквизиты, которые вам дал нотариус и свою платежку с правильными реквизитами вы теперь сверили? :)

вторая половина отличается от вашей, я сверил еще раз свою платежку с теми реквизитами, что напечатала нотариус, отклонений нет (( но деньги вернулись
Так я же написал - сверить с правильными реквизитами... :)
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
Asdушный
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:04

Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:56

  mihasik написав:Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?

обычно покупки проводятся на второй день и учитывая что 5е число рабочее то суммы должны попасть в РД мая.
а что мешает после 9 утра в РД зайти в МАБ посмотреть красную сумму и погасить ее?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 11:58

  demichh написав:скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?

demichh, добрый день. Такой возможности нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:34

  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?

ignorabimus, добрый день. Перечисление средств будет с комиссией.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:52

  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?


можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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  #<1 ... 5599560056015602
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