Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 09:41
cdj2 написав:
Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника:
Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа.
Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
Сибарит
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Додано: Чет 03 тра, 2018 09:55
cdj2 написав:
Вот что светится у приёмника:
что это за белый квадрат ?
J
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Додано: Чет 03 тра, 2018 10:12
скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
demichh
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:03
yuluk написав: Asdушный написав: yuluk написав:
но в конце месяца деньги вернулись
Что же вы половину истории только рассказываете? А реквизиты, которые вам дал нотариус и свою платежку с правильными реквизитами вы теперь сверили?
вторая половина отличается от вашей, я сверил еще раз свою платежку с теми реквизитами, что напечатала нотариус, отклонений нет (( но деньги вернулись
Так я же написал - сверить с
правильными реквизитами
...
http://sfs.gov.ua/byudjetni-rahunki/
Asdушный
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:04
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
ignorabimus
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:56
mihasik написав:
Если рд 5 число.
Сейчас она в плюсе.
Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?
обычно покупки проводятся на второй день и учитывая что 5е число рабочее то суммы должны попасть в РД мая.
а что мешает после 9 утра в РД зайти в МАБ посмотреть красную сумму и погасить ее?
mephala
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Додано: Чет 03 тра, 2018 11:58
demichh написав:
скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
demichh, добрый день. Такой возможности нет.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:34
ignorabimus написав:
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
ignorabimus, добрый день. Перечисление средств будет с комиссией.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 03 тра, 2018 12:52
ignorabimus написав:
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
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IMPRINTER
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