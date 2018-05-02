cdj2 написав:Ничего лишнего альфа в назначении не дописывает. Вот что светится у приёмника:
Каюсь. Давно не отслеживал и был о банке чуть лучшего мнения. Банк вообще не озаботился проблемой идентификации плательщика получателем платежа. Выписка в банке-получателе выглядит так, что хоть налоги плати с дохода, полученного от Альфы
mihasik написав:Если рд 5 число. Сейчас она в плюсе. Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?
обычно покупки проводятся на второй день и учитывая что 5е число рабочее то суммы должны попасть в РД мая. а что мешает после 9 утра в РД зайти в МАБ посмотреть красную сумму и погасить ее?
mihasik написав:Если рд 5 число. Сейчас она в плюсе. Я делаю проплату с кредитных денег 2~3 числа, эта сумма попадает в РД мая? ее не придется сразу же гасить, можно ждать 5 июня, чтоб не попасть на 60грн?
обычно покупки проводятся на второй день и учитывая что 5е число рабочее то суммы должны попасть в РД мая. а что мешает после 9 утра в РД зайти в МАБ посмотреть красную сумму и погасить ее?
Та ничего,просто смысл тогда расчитываться этой картой 4~го числа,если ее нужно будет гасить уже на следующий день.