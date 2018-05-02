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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5600560156025603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:58

Re: Альфа-Банк

Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.
lel
 
Повідомлень: 1575
З нами з: 10.12.13
Подякував: 812 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

mihasik
если вы купите что то 4го то распределение по счету этой покупки 5го из разряда научной фантастики. теоретически возможно но маловероятно.
mephala
 
Повідомлень: 2954
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 425 раз.
 
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  #<1 ... 5600560156025603
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