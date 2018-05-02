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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:58
Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.
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lel
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00
mihasik
если вы купите что то 4го то распределение по счету этой покупки 5го из разряда научной фантастики. теоретически возможно но маловероятно.
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mephala
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