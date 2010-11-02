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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 13:58
Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.
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lel
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Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00
mihasik
если вы купите что то 4го то распределение по счету этой покупки 5го из разряда научной фантастики. теоретически возможно но маловероятно.
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mephala
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:10
IMPRINTER написав: ignorabimus написав:
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
Немного не понял, при чем тут Сбер и минфин, если речь была о кредитки альфы?
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ignorabimus
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:12
lel написав:
Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.
Так я и говорю,чем ближе РД тем невыгодно расчитываться,в моём случае,1,2,3го нет смысла,соазу нужно гасить.
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mihasik
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:23
Не работает сайт my.alfabank.com.ua
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Інкогніто
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:26
Інкогніто написав:
Не работает сайт my.alfabank.com.ua
Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя
, когда будет налажено?
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Annet_
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:31
ignorabimus написав: IMPRINTER написав: ignorabimus написав:
Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?
можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
Немного не понял, при чем тут Сбер и минфин, если речь была о кредитки альфы?
не ту цитату зацепил )))
ответ был дан на этот вопрос )
demichh написав:
скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:36
Annet_ написав: Інкогніто написав:
Не работает сайт my.alfabank.com.ua
Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя
, когда будет налажено?
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Додано: Чет 03 тра, 2018 15:58
Annet_ написав: Інкогніто написав:
Не работает сайт my.alfabank.com.ua
Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя
, когда будет налажено?
Добрый день. Работоспособность восстановлена. Извините за неудобства.
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Alfa_Bank
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