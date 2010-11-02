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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5600560156025603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:58

Re: Альфа-Банк

Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

mihasik
если вы купите что то 4го то распределение по счету этой покупки 5го из разряда научной фантастики. теоретически возможно но маловероятно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:10

  IMPRINTER написав:
  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?


можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
Немного не понял, при чем тут Сбер и минфин, если речь была о кредитки альфы?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:12

  lel написав:Как раз не раньше 4 и есть смысл. Проведется 6 м. В новый период. Алла немного непредсказуемо проводит. Может на 2й рабочий день, а может и на 5й.

Так я и говорю,чем ближе РД тем невыгодно расчитываться,в моём случае,1,2,3го нет смысла,соазу нужно гасить.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:23

Не работает сайт

Не работает сайт my.alfabank.com.ua
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:26

  Інкогніто написав:Не работает сайт my.alfabank.com.ua

Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя, когда будет налажено?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:31

  ignorabimus написав:
  IMPRINTER написав:
  ignorabimus написав:Подскажите, можно ли без комиссий и прочего геморроя перекинуть капнувший на кредитку кэшбек, скажем, на карту Монобанка (для "избавления" от собственных средств)?


можно.
если укажите у минфина полные реквизиты Сбера для СЭПА.
минфин может перечислить вознаграждение на любой счет любого банка.
сбер это обычный 2620 на который прекрасно заходит внешний сэп.
Немного не понял, при чем тут Сбер и минфин, если речь была о кредитки альфы?


не ту цитату зацепил )))
ответ был дан на этот вопрос )

  demichh написав:скажите можно бонус по депозиту (от минфина) получить на мой сберегательный депозит без комиссий?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:36

  Annet_ написав:
  Інкогніто написав:Не работает сайт my.alfabank.com.ua

Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя, когда будет налажено?

Пролили смузи...
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 15:58

  Annet_ написав:
  Інкогніто написав:Не работает сайт my.alfabank.com.ua

Сообщения о проведенных платежах тоже перестали приходить.
Хочется узнать у официального представителя, когда будет налажено?

Добрый день. Работоспособность восстановлена. Извините за неудобства.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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