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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 20:28

ALEF

да, так и должно быть
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 21:07

доп услуга к пакету

  ALEF написав:Так и должно быть с вкладом Ощадный в нерабочие часы или это технические проблемы?
вот так устроена работа карт и счетов
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:37

рассрочка + кешбек

подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?
И на счет рассрочки сейчас на рассрочки более 3 месяцев ввели комиссию, раньше не было такого! с какого это числа произошло?
anis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:38

Re: Альфа-Банк

  anis написав:подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?


Буде ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:59

  anis написав:подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?
И на счет рассрочки сейчас на рассрочки более 3 месяцев ввели комиссию, раньше не было такого! с какого это числа произошло?

anis, доброе утро. КешБек будет.
Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:13

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.

тогда же и комиссию за рассрочку ввели?
anis
 
Повідомлень: 1578
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:42

  anis написав:
  Alfa_Bank написав:Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.

тогда же и комиссию за рассрочку ввели?

Да.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:50

Re: Альфа-Банк

Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:00

  Menwyy написав:Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)

какая карта?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:11

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наверное кредитка, т.к. рассчитываться дебеткой, где есть плата за конвертацию это не уважать себя. А кредитки у аллы без чипсов - возможно в этом причина.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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