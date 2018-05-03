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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 тра, 2018 20:28
ALEF
да, так и должно быть
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Додано: Чет 03 тра, 2018 21:07
ALEF написав:
Так и должно быть с вкладом Ощадный в нерабочие часы или это технические проблемы?
вот так устроена работа карт и счетов
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:37
подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?
И на счет рассрочки сейчас на рассрочки более 3 месяцев ввели комиссию, раньше не было такого! с какого это числа произошло?
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anis
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:38
anis написав:
подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?
Буде
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 08:59
anis написав:
подскажите если покупка более 1000 попадает под категорию кешбека, и ее оформить на рассрочку, кешбек за нее будет насчитан или нет?
И на счет рассрочки сейчас на рассрочки более 3 месяцев ввели комиссию, раньше не было такого! с какого это числа произошло?
anis, доброе утро. КешБек будет.
Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:13
Alfa_Bank написав:
Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.
тогда же и комиссию за рассрочку ввели?
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anis
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 09:42
anis написав: Alfa_Bank написав:
Возможность выбрать условия рассрочки действует с 15.03.18 г.
тогда же и комиссию за рассрочку ввели?
Да.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 10:50
Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)
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Menwyy
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:00
Menwyy написав:
Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)
какая карта?
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Stringer
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:11
Stringer
наверное кредитка, т.к. рассчитываться дебеткой, где есть плата за конвертацию это не уважать себя. А кредитки у аллы без чипсов - возможно в этом причина.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 34174
- З нами з: 06.08.09
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anis
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