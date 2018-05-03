Депозитні ставки для строкових депозитів та ощадного рахунку, зазначені за умови розміщення вкладів через інтернет-сервіс My Alfa-Bank та/або на суму 250 000 грн / 8000 доларів США / 8000 євро та/або при оформлені Пакетів банківських послуг, % річних, з виплатою процентів у кінці строку. Мінімальні суми вкладів зазначені при оформлені вкладів у відділенні. Якщо жодна з умов не виконується, встановлюється ставка зменшена на 1% в гривні / 0,5% в валюті, але не менше ніж 0,01% річних.
Будет
Депозитні ставки для строкового депозиту «Альфа-депозит» та депозиту «Ощадний» вказані за умови розміщення вкладу на суму від 250 000,00 гривень / 8 000,00 доларів США/8 000,00 євро. Якщо дана умова не виконується, для строкового депозиту «Альфа-депозит» встановлюється ставка зменшена на 0,5 % в гривні / 0,25 % в валюті, для депозиту «Ощадний» - зменшена на 1 % в гривні, але не менше ніж 0,01% річних.
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Menwyy написав:Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)