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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:15

з 05.05.2018 вступають в силу зміни процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб
Было
Депозитні ставки для строкових депозитів та ощадного рахунку, зазначені за умови розміщення вкладів через інтернет-сервіс My Alfa-Bank та/або на суму 250 000 грн / 8000 доларів США / 8000 євро та/або при оформлені Пакетів банківських послуг, % річних, з виплатою процентів у кінці строку. Мінімальні суми вкладів зазначені при оформлені вкладів у відділенні. Якщо жодна з умов не виконується, встановлюється ставка зменшена на 1% в гривні / 0,5% в валюті, але не менше ніж 0,01% річних.

Будет
Депозитні ставки для строкового депозиту «Альфа-депозит» та депозиту «Ощадний» вказані за умови розміщення вкладу на суму від 250 000,00 гривень / 8 000,00 доларів США/8 000,00 євро. Якщо дана умова не виконується, для строкового депозиту «Альфа-депозит» встановлюється ставка зменшена на 0,5 % в гривні / 0,25 % в валюті, для депозиту «Ощадний» - зменшена на 1 % в гривні, але не менше ніж 0,01% річних.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:25

Режут депозит Ощадный в валюте до 0.01%
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:26

  BBC написав:Режут депозит Ощадный в валюте до 0.01%


ну и льготы за размещение через МАБ теперь нет ...
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:36

  BBC написав:Режут депозит Ощадный в валюте до 0.01%

И ощадный до 9%. Это уже смешно, даже с учетом двадцатки что, якобы, экономится на обслуживании "Ультры".
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:42

  BBC написав:Режут депозит Ощадный в валюте до 0.01%

По евро и было 0,01%. А снижение ставки по Ощадному только для гривны
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:44

vollena71 А по доллару 0,2. Что, впрочем, уже не принципиально.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:45

Re: Альфа-Банк

Stringer написав:
  Menwyy написав:Альфа себя показала не с лучшей стороны во Франции. Приблизительно 40% платежей с карты в посах были с отказами. Раз даже пришла смс от альфы, что у меня 0 на счету, но с 3й попытки платёж таки прошёл. Не рекомендую как единственного банка - партнера в путешествии (хотя ранее подобных ситуаций не было)

какая карта?
Максимум новый (с 60 грн абонкой)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 11:47

  Menwyy написав:Максимум новый (с 60 грн абонкой)

А, ну такие карты даже в Турции через раз, и еще паспорт могут потребовать. Экзотика же, без чипа.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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