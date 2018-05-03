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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37
А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?
ВВХ - ПНХ!
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romanauscas
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:39
romanauscas написав:
А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?
Переносится, тут все честно.
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wig
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:42
короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.
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mephala
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:50
mephala написав:
короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.
Судя по идущим изменениям, Алле не только деньги не нужны, а и клиенты физики, как таковые.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24
Колеги, зараз СЕП ходить вже не за регламентом , а протягом години з моменту відправки ?
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maxprofit
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