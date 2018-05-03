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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5603560456055606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 892
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
142
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
174
Всього голосів : 892
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37

вопрос

А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:39

  romanauscas написав:А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?

Переносится, тут все честно.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:50

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.

Судя по идущим изменениям, Алле не только деньги не нужны, а и клиенты физики, как таковые.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24

Колеги, зараз СЕП ходить вже не за регламентом , а протягом години з моменту відправки ?
maxprofit
 
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