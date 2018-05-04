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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37
вопрос
А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?
ВВХ - ПНХ!
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:39
Переносится, тут все честно.
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Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:42
Re: Альфа-Банк
короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.
Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:50
Re: Альфа-Банк
Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24
Колеги, зараз СЕП ходить вже не за регламентом , а протягом години з моменту відправки ?
Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:07
maxprofit вроде, как обычно, по регламенту. Утром после 10 отправлял, только дошли (Альфа-Альфа)
Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:23
Господа, по допкам к Максимуму Ворлд что надо отключать? ну там страховки и прочее... про пуши с 29-го мая в курсе...
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