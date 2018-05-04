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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5603560456055606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:37

вопрос

А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:39

  romanauscas написав:А если по карте Максимум за месяц набежало меньше 10грн киш-миша, то он сгорает или переносится на следующий месяц?

Переносится, тут все честно.
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wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 12:50

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:короче повышенный процент депо теперь только при занесении больше фонда.
видать алле деньги уже не сильно нужны - ищет теперь кому пристроить.

Судя по идущим изменениям, Алле не только деньги не нужны, а и клиенты физики, как таковые.
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 13:24

Колеги, зараз СЕП ходить вже не за регламентом , а протягом години з моменту відправки ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 14:07

maxprofit вроде, как обычно, по регламенту. Утром после 10 отправлял, только дошли (Альфа-Альфа)
ВАМ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 тра, 2018 20:23

Господа, по допкам к Максимуму Ворлд что надо отключать? ну там страховки и прочее... про пуши с 29-го мая в курсе...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 00:53

Re: Альфа-Банк

Доброго вечора!
підскажіть будь ласка по розстрочці.
РД 25 травня
Кредитний ліміт 10 000.
Відкрив розстрочку на 6000
на карті доступно було 4000 (так як 6000 розстрочка)
прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.
Pokahontas
 
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