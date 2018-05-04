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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5604560556065607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:07

Re: Альфа-Банк

Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
Кочевник
 
Повідомлень: 287
З нами з: 16.02.17
Подякував: 43 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:12

  Кочевник написав:Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.


потому что это был первый банковский день года - открытие финансового года и по этому поводу было распоряжение НБУ об особенностях работы банковской системы в предверии закрытия/открытия финансовго года ... щас середина года ... любой банковский день если это не последний в году и не первый в году НИЧЕМ не отличается от любого другого.
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Повідомлень: 34176
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5427 раз.
 
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  #<1 ... 5604560556065607
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