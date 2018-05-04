Додано: Суб 05 тра, 2018 09:12
Кочевник написав:
Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
потому что это был первый банковский день года - открытие финансового года и по этому поводу было распоряжение НБУ об особенностях работы банковской системы в предверии закрытия/открытия финансовго года ... щас середина года ... любой банковский день если это не последний в году и не первый в году НИЧЕМ не отличается от любого другого.
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