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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:07
Re: Альфа-Банк
Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:12
потому что это был первый банковский день года - открытие финансового года и по этому поводу было распоряжение НБУ об особенностях работы банковской системы в предверии закрытия/открытия финансовго года ... щас середина года ... любой банковский день если это не последний в году и не первый в году НИЧЕМ не отличается от любого другого.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:33
Re: Альфа-Банк
25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.
Додано: Суб 05 тра, 2018 15:01
Карамболь, добрый день. Альфа-чек подключается по каждой карте. Чтобы не взымалась плата за Альфа-Чек нужно по допке также перейти на Пуш-сообщения. Страховки отключаются по счету. Поэтому если по основной карте они отключены, то по допке отключать уже не нужно.
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