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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5605560656075608>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:07

Re: Альфа-Банк

Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 09:12

  Кочевник написав:Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.


потому что это был первый банковский день года - открытие финансового года и по этому поводу было распоряжение НБУ об особенностях работы банковской системы в предверии закрытия/открытия финансовго года ... щас середина года ... любой банковский день если это не последний в году и не первый в году НИЧЕМ не отличается от любого другого.
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 10:33

Re: Альфа-Банк

Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.


25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 12:33

  Aps написав:
Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.


25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.



а впливають якось на розстрочку?
їх не обов'язково витрачати?
Pokahontas
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 15:01

  Карамболь написав:Господа, по допкам к Максимуму Ворлд что надо отключать? ну там страховки и прочее... про пуши с 29-го мая в курсе...

Карамболь, добрый день. Альфа-чек подключается по каждой карте. Чтобы не взымалась плата за Альфа-Чек нужно по допке также перейти на Пуш-сообщения. Страховки отключаются по счету. Поэтому если по основной карте они отключены, то по допке отключать уже не нужно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:18

  Pokahontas написав:
  Aps написав:
Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.


25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.



а впливають якось на розстрочку?
їх не обов'язково витрачати?

Ну рассрочка будет уменьшена на эти 25грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:23

Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:25

:arrow:
Востаннє редагувалось Ukrainian в Суб 05 тра, 2018 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:31

Подскажите, рассрочка оформляется ровно с 1000 грн. или с 1000.01 грн?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:37

  Искатель написав:Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!

Не треба відключати у відділенні, просто треба підключити пуши
maxprofit
 
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