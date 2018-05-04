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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 09:07
Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
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Кочевник
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Додано: Суб 05 тра, 2018 09:12
Кочевник написав:
Після новорічних свят перенесений робочий день був умовно-банківським.
потому что это был первый банковский день года - открытие финансового года и по этому поводу было распоряжение НБУ об особенностях работы банковской системы в предверии закрытия/открытия финансовго года ... щас середина года ... любой банковский день если это не последний в году и не первый в году НИЧЕМ не отличается от любого другого.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 10:33
Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.
25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.
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Додано: Суб 05 тра, 2018 12:33
Aps написав:
Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.
25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.
а впливають якось на розстрочку?
їх не обов'язково витрачати?
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Pokahontas
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Додано: Суб 05 тра, 2018 15:01
Карамболь написав:
Господа, по допкам к Максимуму Ворлд что надо отключать? ну там страховки и прочее... про пуши с 29-го мая в курсе...
Карамболь, добрый день. Альфа-чек подключается по каждой карте. Чтобы не взымалась плата за Альфа-Чек нужно по допке также перейти на Пуш-сообщения. Страховки отключаются по счету. Поэтому если по основной карте они отключены, то по допке отключать уже не нужно.
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Alfa_Bank
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:18
Pokahontas написав: Aps написав:
Pokahontas написав:прийшов кешбек 25грн. стало доступно 4025, але сума розстрочки не змінилась.
чи мені потрібно витратити ці 25грн шоб зрівняти суму розстрочки, чи нехой остаються? і на що вони можуть вплинути?
дякую.
25 это на данный момент свои деньги (не кредитные). Пока не потратите их не будет кэшбэка от новых операций.
а впливають якось на розстрочку?
їх не обов'язково витрачати?
Ну рассрочка будет уменьшена на эти 25грн
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:23
Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:25
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Суб 05 тра, 2018 18:49, всього редагувалось 1 раз.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:31
Подскажите, рассрочка оформляется ровно с 1000 грн. или с 1000.01 грн?
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demichh
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Додано: Суб 05 тра, 2018 18:37
Искатель написав:
Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!
Не треба відключати у відділенні, просто треба підключити пуши
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maxprofit
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