Искатель написав:
Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!
Тада НЕ будут приходить "пуши"
Альфа-Чек эт услуга по доставке сообщений об операции
Эта услуга щас может выполнятЬся ДВУМЯ способами: СМС - платно, пуши - нашару
Если включены пуши, то СМСки таки иногда проскакивают (ещё и в Вайбер)... но то такэ
И не благодарите!
... делайте хоть что-нибудь!