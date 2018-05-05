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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5605560656075608

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:38

  Искатель написав:Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!

Тада НЕ будут приходить "пуши" :lol:
Альфа-Чек эт услуга по доставке сообщений об операции
Эта услуга щас может выполнятЬся ДВУМЯ способами: СМС - платно, пуши - нашару
Если включены пуши, то СМСки таки иногда проскакивают (ещё и в Вайбер)... но то такэ :P
И не благодарите! :lol: :lol:
Востаннє редагувалось clientage в Суб 05 тра, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:39

Смузи стайл

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Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:41

  BBC написав:Зображення

От весёлые ж ребята у Алки!
Ну хоть под 20%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 тра, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

demichh написав:Подскажите, рассрочка оформляется ровно с 1000 грн. или с 1000.01 грн?

. 00
Aps
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:17

Re: Альфа-Банк

МАБ сдох.

И приложение умерло
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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:45

  Фантом написав:МАБ сдох.

И приложение умерло
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ожил
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 09:47

  IMPRINTER написав:ожил

Ага.
Теперь зашёл без пароля. :shock: Чудеса. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:02

  BBC написав:Зображення


это про Сбер так пишет? )))
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 10:38

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:Зображення


это про Сбер так пишет? )))

Да!
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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