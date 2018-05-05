Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:38
Искатель написав:
Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World".
Приходят и "пуши", и СМС-ки.
Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет?
Спасибо за ответ!
Тада НЕ будут приходить "пуши"
Альфа-Чек эт услуга по доставке сообщений об операции
Эта услуга щас может выполнятЬся ДВУМЯ способами: СМС - платно, пуши - нашару
Если включены пуши, то СМСки таки иногда проскакивают (ещё и в Вайбер)... но то такэ
И не благодарите!
Востаннє редагувалось
clientage
в Суб 05 тра, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24278
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2726 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:39
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13224
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1099 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:41
BBC написав:
От весёлые ж ребята у Алки!
Ну хоть под 20%?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 24278
З нами з: 08.12.07
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 2726 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 05 тра, 2018 18:57
demichh написав:Подскажите, рассрочка оформляется ровно с 1000 грн. или с 1000.01 грн?
. 00
Aps
Повідомлень: 1914
З нами з: 24.06.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 173 раз.
Профіль
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:17
МАБ сдох.
И приложение умерло
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 974
З нами з: 18.05.16
Подякував: 128 раз.
Подякували: 97 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:45
Фантом написав:
МАБ сдох.
И приложение умерло
ожил
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 34180
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5427 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Нед 06 тра, 2018 09:47
IMPRINTER написав:
ожил
Ага.
Теперь зашёл без пароля.
Чудеса.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Повідомлень: 974
З нами з: 18.05.16
Подякував: 128 раз.
Подякували: 97 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:02
BBC написав:
это про Сбер так пишет? )))
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
2
Повідомлень: 34180
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5427 раз.
Профіль
9
3
2
Додано: Нед 06 тра, 2018 10:38
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Повідомлень: 13224
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1008 раз.
Подякували: 1099 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ТупУм
,
Модератор
Схожі теми
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4840
777756
Нед 06 тра, 2018 09:30 BBC
1375
314642
5494
1341867