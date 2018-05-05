Искатель написав:Через "Альфа-мобайл" включена доставка push-сообщений по кредитке "Альфа Максимум World". Приходят и "пуши", и СМС-ки. Если я в отделении отключу "Альфа-чек" (через МАБ, как я понимаю, отключить уже нет возможности) - будут ли приходить "пуши" или нет? Спасибо за ответ!
Тада НЕ будут приходить "пуши" Альфа-Чек эт услуга по доставке сообщений об операции Эта услуга щас может выполнятЬся ДВУМЯ способами: СМС - платно, пуши - нашару Если включены пуши, то СМСки таки иногда проскакивают (ещё и в Вайбер)... но то такэ И не благодарите!
Востаннє редагувалось clientage в Суб 05 тра, 2018 18:39, всього редагувалось 1 раз.
Подскажите, я правильно понимаю рассрочку: Расчетная дата у меня 18. Пришло предложение оформить рассрочку до 20.05. Если я её оформлю до 18.05, то она активируется 18.06 и в августе первый взнос. Если я ее оформлю 19-20.05 она активируется 18.07, и в сентябре первый взнос?
Или в любом случае, 1/3 суммы нужно будет в августе заплатить?