RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5606560756085609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:21

Re: Альфа-Банк

если рассрочка не будет оформлена до РД то в РД вам нужно погасить всю сумму.
а если рассрочку оформите до РД то согласно стандартного графика погашения который выберете.
mephala
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5606560756085609
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy, slasva і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 548, 549, 550
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5497 1342157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 15:24
Andrew75
БМ БАНК 1 ... 483, 484, 485
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4841 777959
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 13:45
Surferlox
Юнекс Банк 1 ... 136, 137, 138
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
1375 314689
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 тра, 2018 08:49
superpuper

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.