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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 тра, 2018 15:21
если рассрочка не будет оформлена до РД то в РД вам нужно погасить всю сумму.
а если рассрочку оформите до РД то согласно стандартного графика погашения который выберете.
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mephala
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БМ БАНК
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