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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5606560756085609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 15:21

Re: Альфа-Банк

если рассрочка не будет оформлена до РД то в РД вам нужно погасить всю сумму.
а если рассрочку оформите до РД то согласно стандартного графика погашения который выберете.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:05

Alfa Connect

1) Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?
2) Начислется ли бонус на покупки за свои?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:11

  BBC написав:Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?

Да вроде не ограничивают, но выхлопа там, примерно, как с ревардса.
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wig
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:16

  wig написав:
  BBC написав:Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?

Да вроде не ограничивают, но выхлопа там, примерно, как с ревардса.

А где правильно для карт WORLD?
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... s/vodafone
20 бонусов - 100 гривен
или
http://www.mts.ua/ua/mts-bonus/mts-bonu ... alpha-bank
1,4 бонуса за каждые 5 грн
28 бонусов - 100 гривен
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 18:33

  BBC написав:1) Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?
2) Начислется ли бонус на покупки за свои?


1) лимитов по начислению нет, если лимиты по их трате при обмене на сертификаты / скретч карты.

2) да

еще нюанс - бонусы начисляются только по основной карте, по допкам нет.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 19:58

  BBC написав:
  wig написав:
  BBC написав:Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?

Да вроде не ограничивают, но выхлопа там, примерно, как с ревардса.

А где правильно для карт WORLD?
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... s/vodafone
20 бонусов - 100 гривен
или
http://www.mts.ua/ua/mts-bonus/mts-bonu ... alpha-bank
1,4 бонуса за каждые 5 грн
28 бонусов - 100 гривен


а какой прок вообще от этого?
например трата 10К грн. при кэшбэке 2% это 200 грн.
бонусов с этой траты будет в лучшем случае 2800.
как посмотрел на что можно поменять 2800 бонусов - тихо в шоке.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:а какой прок вообще от этого?
например трата 10К грн. при кэшбэке 2% это 200 грн.
бонусов с этой траты будет в лучшем случае 2800.
как посмотрел на что можно поменять 2800 бонусов - тихо в шоке.

3000 бонусов ваучер VODAFONE 100 UAH
Реально кеш-бек чуть менее 1% ликвидными фантиками.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 20:08

  BBC написав:
  mephala написав:а какой прок вообще от этого?
например трата 10К грн. при кэшбэке 2% это 200 грн.
бонусов с этой траты будет в лучшем случае 2800.
как посмотрел на что можно поменять 2800 бонусов - тихо в шоке.

3000 бонусов ваучер VODAFONE 100 UAH
Реально кеш-бек чуть менее 1% ликвидными фантиками.


скретчи можно брать тока контрактным абонентам водафона - припейдникам нет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 22:18

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:скретчи можно брать тока контрактным абонентам водафона - припейдникам нет.
У меня основной финансовый номер контракт Vodafone RED S
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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