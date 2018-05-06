если рассрочка не будет оформлена до РД то в РД вам нужно погасить всю сумму.
а если рассрочку оформите до РД то согласно стандартного графика погашения который выберете.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 15:21
Re: Альфа-Банк
если рассрочка не будет оформлена до РД то в РД вам нужно погасить всю сумму.
а если рассрочку оформите до РД то согласно стандартного графика погашения который выберете.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:05
Alfa Connect
1) Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?
2) Начислется ли бонус на покупки за свои?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:11
Да вроде не ограничивают, но выхлопа там, примерно, как с ревардса.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:16
А где правильно для карт WORLD?
20 бонусов - 100 гривен
или
1,4 бонуса за каждые 5 грн
28 бонусов - 100 гривен
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 06 тра, 2018 18:33
1) лимитов по начислению нет, если лимиты по их трате при обмене на сертификаты / скретч карты.
2) да
еще нюанс - бонусы начисляются только по основной карте, по допкам нет.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 19:58
а какой прок вообще от этого?
например трата 10К грн. при кэшбэке 2% это 200 грн.
бонусов с этой траты будет в лучшем случае 2800.
как посмотрел на что можно поменять 2800 бонусов - тихо в шоке.
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:01
Re: Альфа-Банк
3000 бонусов ваучер VODAFONE 100 UAH
Реально кеш-бек чуть менее 1% ликвидными фантиками.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 06 тра, 2018 20:08
скретчи можно брать тока контрактным абонентам водафона - припейдникам нет.
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Додано: Нед 06 тра, 2018 22:18
Re: Альфа-Банк
У меня основной финансовый номер контракт Vodafone RED S
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 07 тра, 2018 07:21
Re: Альфа-Банк
Если оформите после 18.05 то спишут в РД 60грн комиссии. Будет ли смысл в рассрочке? Если до 18.05 то в июле первый платёж.
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