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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 08:56
Решила Аллочка немножко слямзить $ со счета якобы за снятие налички. Но зоркий глаз заметил и горячка получила жалобу. Подумали и вернули стянутое.
Так что за Аллочкой нужен глаз да глаз.http://i.piccy.info/i9/3a23c3373991a40ec0f7733196c0e7d3/1525676342/22806/1242324/Snymok.jpg
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:12
А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 09:19
BBC, доброе утро. 20 бонусов за 100 грн. (1 бонус за каждые 5 грн.)
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:01
Кочевник написав:
А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.
Кочевник, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, модель телефону та версію ОС.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42
Xiaomi Mi Max Android 7.0 NRD90M. MIUI Global 8.5.1.0
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