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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5607560856095610

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 08:56

Re: Альфа-Банк

Решила Аллочка немножко слямзить $ со счета якобы за снятие налички. Но зоркий глаз заметил и горячка получила жалобу. Подумали и вернули стянутое.
Так что за Аллочкой нужен глаз да глаз.

http://i.piccy.info/i9/3a23c3373991a40ec0f7733196c0e7d3/1525676342/22806/1242324/Snymok.jpg
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:12

Re: Альфа-Банк

А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:19

  BBC написав:
  wig написав:
  BBC написав:Какая макимальная сумма бонусов VODAFONE в месяц?

Да вроде не ограничивают, но выхлопа там, примерно, как с ревардса.

А где правильно для карт WORLD?
https://alfabank.ua/private-persons/cre ... s/vodafone
20 бонусов - 100 гривен
или
http://www.mts.ua/ua/mts-bonus/mts-bonu ... alpha-bank
1,4 бонуса за каждые 5 грн
28 бонусов - 100 гривен

BBC, доброе утро. 20 бонусов за 100 грн. (1 бонус за каждые 5 грн.)
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:01

  Кочевник написав:А в мене не працює вхід по відбитку пальцю. До попереднього "пакращення" працювало все добре. А зараз не працює, пееремикання відповідного пункту налаштування ні на що не впливає.

Кочевник, доброго дня. Вкажіть, будь ласка, модель телефону та версію ОС.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 10:42

Re: Альфа-Банк

Xiaomi Mi Max Android 7.0 NRD90M. MIUI Global 8.5.1.0
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 11:47

Re: Альфа-Банк

Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:34

  Кочевник написав:Xiaomi Mi Max Android 7.0 NRD90M. MIUI Global 8.5.1.0

Кочевник, чаще всего вход по отпечатку не работает на чипах Goodix, поэтому необходимо установить дополнительное приложение AIDA64 (Play Маркет https://play.google.com/store/apps/deta ... ire.aida64).
В программе перейти во вкладку Устройства и в пункте Fingerprint Scanner посмотреть Производителя (тип чипа). Если чип Goodix, рекомендуем производить вход с введением логина и пароля. Если нет – сообщите.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:41

  Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...

Ещё есть глюк с оплатами в интернете, где эквайрит приват.
Всё время выдавало ошибку "неправильный CVV код", помогало отключение проверки CVV в МАБе. Но теперь эту возможность оттуда выпилили.
"Очень удобно" :evil:
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:42

Re: Альфа-Банк

Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.
Год назад я говорил про то что МАБ глючит.
Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.
Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.
В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит сноваЗображення

Доколе это непотребство будет чинится ?
При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
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