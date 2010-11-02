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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5608560956105611

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:38

  mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал.
Год назад я говорил про то что МАБ глючит.
Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка.
Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу.
В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит сноваЗображення

Доколе это непотребство будет чинится ?
При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.

mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:58

  Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...

Sain_повернувся, доброго дня. З’ясовую. Очікуйте, будь ласка.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 4421
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:04

  Кочевник написав:
  Alfa_Bank написав:Кочевник, чаще всего вход по отпечатку не работает на чипах Goodix, поэтому необходимо установить дополнительное приложение AIDA64 (Play Маркет https://play.google.com/store/apps/deta ... ire.aida64).
В программе перейти во вкладку Устройства и в пункте Fingerprint Scanner посмотреть Производителя (тип чипа). Если чип Goodix, рекомендуем производить вход с введением логина и пароля. Если нет – сообщите.

Ну до останнього оновлення все нормально працювало. Невже ваши прогрмери можуть тількі погіршувати все?
Fingerprint Scanner FPC FPC102x

Кочевник, я передала Вашу проблему на розробників.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4421
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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  #<1 ... 5608560956105611
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