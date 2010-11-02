mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал. Год назад я говорил про то что МАБ глючит. Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка. Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу. В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова
Доколе это непотребство будет чинится ? При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...
Sain_повернувся, доброго дня. З’ясовую. Очікуйте, будь ласка.
Alfa_Bank написав:Кочевник, чаще всего вход по отпечатку не работает на чипах Goodix, поэтому необходимо установить дополнительное приложение AIDA64 (Play Маркет https://play.google.com/store/apps/deta ... ire.aida64). В программе перейти во вкладку Устройства и в пункте Fingerprint Scanner посмотреть Производителя (тип чипа). Если чип Goodix, рекомендуем производить вход с введением логина и пароля. Если нет – сообщите.
Ну до останнього оновлення все нормально працювало. Невже ваши прогрмери можуть тількі погіршувати все? Fingerprint Scanner FPC FPC102x
Кочевник, я передала Вашу проблему на розробників.