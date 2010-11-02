Додано: Пон 07 тра, 2018 16:03

У меня в мае заканчивается карта FGVFL. Звонил 2-го мая, заказал перевыпуск. Неск раз сказал, что хочу в новый тариф Комфорт ФГВФО. Девушка ходила, спрашивала, потом даже выдала, что они перевыпустят мне в старом тарифе. Ну, я удивился, не стал ее утомлять разницей ФГВФЛ, Комфорт ФГВФЛ и Комфорт. Думаю, там разберутся и выпустят самую логичную замену. Назначили время и место. Еще дня через 3-4 звонят из Альфы и грят, что не могут выпустить карту, тк такой тариф уже не действует. Я грю, я знал) И пытаюсь сразу же опять заказать Комфорт ФГВФО. Итого девушка ходила, спрашивала, искала и так не нашла такого тарифа, более 10 мин. Сказал, не берите в голову, сам закажу.

И вот сегодня опять общался с горячкой, 1-й чел открывал мои данный более 5 мин, я стал звонить 2-му. 2-й заявку принял, она стала говорить, что пакет Комфорт, это хороший выбор и тд. Я опять объяснил разницу. Но, все равно уверенности нету, время и место назначено, но оператор говорит, они там еще будут разбирать мою заявку и мне перезвонят, если не смогут выполнить. Это типично для каловиков? И это при том, что я роботу Алле сразу говорю - "перевыпуск картки" Похоже, Комфорт ФГВФО - неудачное название, путается с другими 2-мя.