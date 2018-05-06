mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал. Год назад я говорил про то что МАБ глючит. Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка. Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу. В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова
Доколе это непотребство будет чинится ? При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
Sain_повернувся написав:Є якісь новини стосовно того, коли можна буде нормально розплачуватись чіпованими візами Альфи в терміналах приватбанку? Вже 4-й місяць приходять смски з технічною проблемою. Неможливо користуватись...
Sain_повернувся, доброго дня. З’ясовую. Очікуйте, будь ласка.
Alfa_Bank написав:Кочевник, чаще всего вход по отпечатку не работает на чипах Goodix, поэтому необходимо установить дополнительное приложение AIDA64 (Play Маркет https://play.google.com/store/apps/deta ... ire.aida64). В программе перейти во вкладку Устройства и в пункте Fingerprint Scanner посмотреть Производителя (тип чипа). Если чип Goodix, рекомендуем производить вход с введением логина и пароля. Если нет – сообщите.
Ну до останнього оновлення все нормально працювало. Невже ваши прогрмери можуть тількі погіршувати все? Fingerprint Scanner FPC FPC102x
Кочевник, я передала Вашу проблему на розробників.
mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал. Год назад я говорил про то что МАБ глючит. Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка. Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу. В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова
Доколе это непотребство будет чинится ? При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред. При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей. Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!
ЗЫ или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?
ЗЗЫ токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.
У меня в мае заканчивается карта FGVFL. Звонил 2-го мая, заказал перевыпуск. Неск раз сказал, что хочу в новый тариф Комфорт ФГВФО. Девушка ходила, спрашивала, потом даже выдала, что они перевыпустят мне в старом тарифе. Ну, я удивился, не стал ее утомлять разницей ФГВФЛ, Комфорт ФГВФЛ и Комфорт. Думаю, там разберутся и выпустят самую логичную замену. Назначили время и место. Еще дня через 3-4 звонят из Альфы и грят, что не могут выпустить карту, тк такой тариф уже не действует. Я грю, я знал) И пытаюсь сразу же опять заказать Комфорт ФГВФО. Итого девушка ходила, спрашивала, искала и так не нашла такого тарифа, более 10 мин. Сказал, не берите в голову, сам закажу. И вот сегодня опять общался с горячкой, 1-й чел открывал мои данный более 5 мин, я стал звонить 2-му. 2-й заявку принял, она стала говорить, что пакет Комфорт, это хороший выбор и тд. Я опять объяснил разницу. Но, все равно уверенности нету, время и место назначено, но оператор говорит, они там еще будут разбирать мою заявку и мне перезвонят, если не смогут выполнить. Это типично для каловиков? И это при том, что я роботу Алле сразу говорю - "перевыпуск картки" Похоже, Комфорт ФГВФО - неудачное название, путается с другими 2-мя.
mephala написав:Уважаемый офпред. Честно говоря я уже устал. Год назад я говорил про то что МАБ глючит. Вы говорили что передали лицам в работу исправление глюка. Спустя пол года я нарвался опять на него - вы опять сказали что передано в отдел на работу. В следующем месяце год уже как проблеме а она выдазит снова mephala, да, все верно, речь и идет об расчете процентов.
Доколе это непотребство будет чинится ? При том, что утром я был в 11 посмотрел красные цифры и полностью в ноль их погасил. и вот после того как провелось погашение - краснота опять лезет да еще и математика не сходится.
mephala, добрый день. Окончательная сумма будет выставлена завтра, так как сегодня дата биллинга и идет формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей.
Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред. При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей. Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!
ЗЫ или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?
ЗЗЫ токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.
mephala, да, все верно, речь и идет об расчете процентов.
cheburek3 написав:У меня в мае заканчивается карта FGVFL. Звонил 2-го мая, заказал перевыпуск. Неск раз сказал, что хочу в новый тариф Комфорт ФГВФО. Девушка ходила, спрашивала, потом даже выдала, что они перевыпустят мне в старом тарифе. Ну, я удивился, не стал ее утомлять разницей ФГВФЛ, Комфорт ФГВФЛ и Комфорт. Думаю, там разберутся и выпустят самую логичную замену. Назначили время и место. Еще дня через 3-4 звонят из Альфы и грят, что не могут выпустить карту, тк такой тариф уже не действует. Я грю, я знал) И пытаюсь сразу же опять заказать Комфорт ФГВФО. Итого девушка ходила, спрашивала, искала и так не нашла такого тарифа, более 10 мин. Сказал, не берите в голову, сам закажу. И вот сегодня опять общался с горячкой, 1-й чел открывал мои данный более 5 мин, я стал звонить 2-му. 2-й заявку принял, она стала говорить, что пакет Комфорт, это хороший выбор и тд. Я опять объяснил разницу. Но, все равно уверенности нету, время и место назначено, но оператор говорит, они там еще будут разбирать мою заявку и мне перезвонят, если не смогут выполнить. Это типично для каловиков? И это при том, что я роботу Алле сразу говорю - "перевыпуск картки" Похоже, Комфорт ФГВФО - неудачное название, путается с другими 2-мя.
cheburek3, добрый вечер. Для возможности разобраться в описанной ситуации укажите, пожалуйста, в ЛС номер телефона, с которого Вы звонили.