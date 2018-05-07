mephala написав:

Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!ЗЫили хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?ЗЗЫтоко шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.