RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5609561056115612

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:07

Re: Альфа-Банк

  BBC написав:Тогда Комфорт не откроют. Лазейку прикрыли.

А можно взять еще и пакет Комфорт, плюс к Ультре. И тогда откроют ФГВФО?)
cheburek3
 
Повідомлень: 272
З нами з: 13.12.10
Подякував: 58 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:25

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.
При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.
Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!

ЗЫ
или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?

ЗЗЫ
токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.

mephala, да, все верно, речь и идет об расчете процентов.

так если все верно то поясните почему сумма начисленных процентов не отображается в балансе карты но ваши смузисты пишут что я должен их в текущем РП?
а также поясните почему когда я закидываю на карту то что ваши смузисты пишут якобы я должен то долг не гасится а сумма стает собственными средствами. Что это за долг такой хитрый?
mephala
 
Повідомлень: 2964
З нами з: 07.04.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5609561056115612
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Asdушный, melkh, PUnder, Van Golo, zzzzzz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1285, 1286, 1287
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
12863 2486907
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 19:18
IMPRINTER
Банк Альянс 1 ... 9, 10, 11
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
103 17517
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 18:51
lubopytnaya
Укрсоцбанк Альфа-Групп 1 ... 935, 936, 937
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 15:05
9364 1809041
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 тра, 2018 17:17
BBC

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12864)
07.05.2018 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.