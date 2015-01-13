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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:07
BBC написав:
Тогда Комфорт не откроют. Лазейку прикрыли.
А можно взять еще и пакет Комфорт, плюс к Ультре. И тогда откроют ФГВФО?)
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Додано: Пон 07 тра, 2018 18:25
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.
При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.
Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!
ЗЫ
или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?
ЗЗЫ
токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.
mephala, да, все верно, речь и идет об расчете процентов.
так если все верно то поясните почему сумма начисленных процентов не отображается в балансе карты но ваши смузисты пишут что я должен их в текущем РП?
а также поясните почему когда я закидываю на карту то что ваши смузисты пишут якобы я должен то долг не гасится а сумма стает собственными средствами. Что это за долг такой хитрый?
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mephala
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:02
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вот давайте вы не будете выгораживать тех олухов которые создают этот бред.
При чем тут формирование суммы для льготного периода, расчет процентов, списание платежей если красная сумма это задолженность ДО биллинга по итогу проведенных платежей.
Проблему уже давно определили - проценты за пользование наличкой рассчитывает ЕЖЕДНЕВНО независимо от даты биллинга но клиенту показывает только ПОСЛЕ биллинга. Вот эти проценты и начинает приплюсовывать к задолженности ДО биллинга хотя это в корне не правильно. И если даже их погасить - система не понимает что их погасили и продолжает выводить красноту!!!
ЗЫ
или хотите со мной поспорить что вот те 68,67 грн. после РД покажет как проценты за пользование снятой налички?
ЗЗЫ
токо шо не поленился и позвонил на гарячку - у меня 68,67 грн собственных средств на карте.
mephala, да, все верно, речь и идет об расчете процентов.
так если все верно то поясните почему сумма начисленных процентов не отображается в балансе карты но ваши смузисты пишут что я должен их в текущем РП?
а также поясните почему когда я закидываю на карту то что ваши смузисты пишут якобы я должен то долг не гасится а сумма стает собственными средствами. Что это за долг такой хитрый?
mephala, доброе утро. Ответ был предоставлен ранее: причиной этому является дата биллинга, в которую происходят списания и формирование платежей.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:28
да при чем тут дата биллинга?
Вы можете что хотите считать в эту дату, но если вы написали что я ДОЛЖЕН ДЕНЬГИ то отображайте это в балансе карты.
и дайте возможность погасить эту сумму.
Если же нет возможности отобразить в балансе карты и дать возможность погасить - так не пишите что я должен!!!
как говорится в простонародье - пусть смузисты или трусы оденут или крестик снимут.
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mephala
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Додано: Вів 08 тра, 2018 09:42
mephala написав:
да при чем тут дата биллинга?
Вы можете что хотите считать в эту дату, но если вы написали что я ДОЛЖЕН ДЕНЬГИ
то отображайте это в балансе карты.
и дайте возможность погасить эту сумму.
Если же нет возможности отобразить в балансе карты и дать возможность погасить - так не пишите что я должен!!!
как говорится в простонародье - пусть смузисты или трусы оденут или крестик снимут.
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