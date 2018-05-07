Додано: Вів 08 тра, 2018 11:13

Andi_30 написав: Добрый день.

Кто использует кредитки (готивка, МТС и т.д)для снятия наличных?

Хочу задать вопрос по начислению процентов. Добрый день.Кто использует кредитки (готивка, МТС и т.д)для снятия наличных?Хочу задать вопрос по начислению процентов.

я пользуюсь часто снятием нала с эко-максимум. в принципе условия аналогичны по готивке.только я уже год бьюсь головой об стену по поводу этих процентов что бы алла привела в порядок отображение задолженности по ним.и очень удивлен что офпред не понимает проблемы.грубо говоря в РД до биллинга вы будете видеть сумму (все операции за РП плюс начисленные проценты по наличке) которую вам будут показывать как долг но по факту проценты еще не долг и даже закинутые деньги для их гашения становятся собственными средствами со всеми вытекающими отсюда.А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.