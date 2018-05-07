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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 10:43
curiousobro написав: Alfa_Bank написав:
Без комментариев
Уважаемая Альфабанк.
Вы слушаете, но не слышите.
А человек вам говорит:
у вас в графе "задолженность пильгового
периоду" (за прошлый
месяц, которую надо погасить до РД+25) пишется задолженность, которая сформировалась в текущем
платежном периоде.
Она же по определению не должна показыватся до РД.
curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи.
На данном этапе изменить это - возможности нет.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 10:56
Карамболь написав:IMPRINTER
а заявку долго обрабатывают?
Сначала ее должны отсканировать в отделении и отправить)
Далее ее должен кто то в го обработать.. Тут две стадии.. Обычно в теч. Дня
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:13
Andi_30 написав:
Добрый день.
Кто использует кредитки (готивка, МТС и т.д)для снятия наличных?
Хочу задать вопрос по начислению процентов.
я пользуюсь часто снятием нала с эко-максимум. в принципе условия аналогичны по готивке.
только я уже год бьюсь головой об стену по поводу этих процентов что бы алла привела в порядок отображение задолженности по ним.
и очень удивлен что офпред не понимает проблемы.
грубо говоря в РД до биллинга вы будете видеть сумму (все операции за РП плюс начисленные проценты по наличке) которую вам будут показывать как долг но по факту проценты еще не долг и даже закинутые деньги для их гашения становятся собственными средствами со всеми вытекающими отсюда.
А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.
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mephala
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:23
IMPRINTER
да, странно... инициировали открытие ещё 4-го и 5-го... а сегодня уже 8-е...
...правда, моя девочка-менеджер говорит, что если допка на 3-е лицо, то это вроде бы это как и нормально... а что скажет уважаемый Alfa_Bank
?
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Карамболь
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:25
Alfa_Bank написав:
curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи.
На данном этапе изменить это - возможности нет.
От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке.
Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.
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mephala
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:31
смотрите, они ж вообще красную надпись уберут, из-за ошибок в отображении, по просьбам клиентов...
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makor06
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:39
ну буду считать как и раньше в экселе.
просто не люблю когда косоруко что то делают.
или сделайте нормально или вообще не делайте.
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mephala
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:46
mephala написав:
А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.
Вы забыли упомянуть 2 тонких момента:
- налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%
- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.
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curiousobro
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:53
Карамболь написав:IMPRINTER
да, странно... инициировали открытие ещё 4-го и 5-го... а сегодня уже 8-е...
...правда, моя девочка-менеджер говорит, что если допка на 3-е лицо, то это вроде бы это как и нормально... а что скажет уважаемый Alfa_Bank
?
Карамболь, добрый день. Ваши запросы на выпуск допок были отправлены на доработку, поэтому статус выполнения затянулся. Ожидайте, пожалуйста.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 11:58
Кешбек по кредитке максимум ворлд когда выплачивается?
какая минимальная и максимальная сумма выплаты ?
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demichh
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