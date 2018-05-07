Alfa_Bank написав:curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи. На данном этапе изменить это - возможности нет.
От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке. Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.
mephala, это технические особенности работы программ Банка. Больше мне нечего добавить. От того, что я буду Вам обещать скорые изменения – ситуация не изменится. Надеюсь на понимание.