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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 893
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
189
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
143
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
139
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
248
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
174
Всього голосів : 893
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:04

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:curiousobro, добрый день. Это технические особенности отображения информации в интернет-банкинге, так как МАБ подтягивает информацию с других программ Банка, а в дату биллинга происходят списания и ФОРМИРУЮТСЯ платежи.
На данном этапе изменить это - возможности нет.

От хоть убейте не понимаю почему из красной суммы нельзя ДО биллинга исключить начисленные проценты по наличке.
Поясните на пальцах почему из баланса карты биллинг не мешает их исключить а вот исключить из красной суммы это прям архиневозможно.

mephala, это технические особенности работы программ Банка. Больше мне нечего добавить. От того, что я буду Вам обещать скорые изменения – ситуация не изменится. Надеюсь на понимание.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 12:11

  curiousobro написав:
  mephala написав:А так по налу вопросов вроде больше никаких не должно возникать - сняли налик и на него сразу тикает процент годовой.

Вы забыли упомянуть 2 тонких момента:
- налом относительно выгодно пользоватся при погашении всего долга перед РД, иначе сверху прилетит еще 3.5%

- если и платить картой , и снимать с нее нал - то загасить нал только снятой суммой не получится. Надо выводить карту в 0 с учетом рассрочек, так как за нал погашение идет в последнюю очередь.

curiousobro, чтобы избежать платы за РКО нужно от текущей суммы задолженности ОТНЯТЬ остаток задолженности по рассрочкам.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 4429
З нами з: 18.02.13
Подякував: 10 раз.
Подякували: 310 раз.
 
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  #<1 ... 5611561256135614
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